Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Fußball-A-Klasse Südpfalz macht Spitzenreiter FC Bellheim ein Torwartproblem zu schaffen. Beim 5:0-Sieg steht Spielertrainer Stefan Hess im Kasten. Ausgefallen ist die Begegnung SV Klingenmünster/Göcklingen – SV Rülzheim II, weil die Gäste absagten. Am Mittwoch spielt der SV Minfeld gegen den SV Rheinzabern (19 Uhr), am Donnerstag treffen die Spfr Dierbach auf den SV Erlenbach (19.30 Uhr).

TSV Büchelberg II – Spfr Dierbach 4:0. Vor 65 Zuschauern hatte der Tabellenletzte nicht den Hauch einer Chance. Die Brüder Moulliet brachten Büchelberg mit