Nach dem Ausbau des ersten Bauabschnittes der Talstraße, wird die Gemeinde Busenberg nun den zweiten Bauabschnitt angehen. Dieser wird sich an den bestehenden anschließen, also etwa vom Pfarrhaus bis zum letzten Haus „In den Dorfwiesen“.

Die Planungen für den Ausbau wurden an die Firma Teambau in Bad Bergzabern vergeben. In der Ratssitzung am Mittwoch präsentierte Ingenieur Said Hartenstein vier verschiedene Ausbauvarianten. An diesem tiefsten Punkt des Dorfes und insbesondere bezüglich des Hochwasserschutzes wurde eine Fahrbahn mit Mittelrinne empfohlen.

Diese könnte bei Hochwasser eine größere Wassermenge aufnehmen als eine Seitenrinne. Der Rat entschloss sich für die Variante mit einer gepflasterten Mittelrinne. Die Fahrbahn soll mit anthrazitfarbigem Pflaster hergestellt werden, die beiden Gehwege ebenfalls mit Pflaster– jedoch farblich abgesetzt. Auf der westlichen bereits bebauten Seite wird der Gehweg etwas schmäler, der Gehweg auf der Ostseite, wegen des Fußgänger- und Fahrradverkehrs hingegen etwas breiter ausgebaut. Zur Sicherheit und um den Hochwasserschutz zu optimieren, sollen auf Vorschlag von Kurt Braun die Gehwege gegenüber der Fahrbahn einen leicht erhöhten Außenbordstein erhalten.

Für die kleine Verbindungsstraße mit Freifläche zur Schlossstraße hin, legte Hartenstein ebenfalls mehrere Varianten vor, die Baumpflanzungen und eine Sitzgruppe vorsahen. Dies ginge aber zu Lasten der dortigen Parkplätze. Auf Vorschlag von Ortschef Christof Müller verzichtete der Rat dort auf Sitzbänke und entschied sich für einen Ausbau mit sechs Pkw-Stellplätzen. Als Alternative will man prüfen, in Höhe des Stromverteilerkastens am Ende der Straße eventuell eine Sitzgruppe für Wanderer aufzustellen. Hartenstein informierte, dass man beim Ausbau der Straße den Schmutzwasserkanal neu verlegen werde, der einen Meter Durchmesser haben wird. Zusätzlich werde ein Regenwasserkanal von 40 Zentimeter verlegt. Die Freigabe dieser Ausführungsplanung wurde vom Rat einstimmig beschlossen.

Wie berichtet, soll östlich an die Talstraße angrenzend das neue Busenberger Neubaugebiet „An der Held“ entstehen. Ortschef Müller informierte, dass demnächst die landesplanerische Stellungnahme für dieses Vorhaben eingehen müsste.