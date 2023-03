Gegen 3.30 Uhr am frühen Montagmorgen wurde die Feuerwehr wegen eines Zimmerbrandes in die Bechhofer Schulstraße gerufen. „Vor Ort fanden wir eine Brandlage vor, in der schon Flammen aus dem Fenster des Hauses schlugen. Die Eigentümerin hatte das Haus aber schon verlassen. Es waren keine weiteren Personen mehr im Gebäude. Das bedeutete für uns gleich eine Erleichterung, weil keine Menschen mehr in Gefahr waren. Die Einheiten aus Käshofen, Bechhofen und Rosenkopf waren auch sehr schnell vor Ort. Zwei Atemschutztrupps haben das Feuer bekämpft. Das Feuer ist jetzt so weit abgelöscht, jetzt geht es noch darum einige Glutnester zu beseitigen und das Gebäude zu entlüften“, berichtete Martin Amann, Wehrleiter der Verbandsgemeindefeuerwehr. Die Brandursache ist noch unklar. 25 Feuerwehrfrauen und –männer waren vor Ort. Ebenso die Polizei und zur Eigensicherung der Feuerwehr das Deutsche Rote Kreuz.