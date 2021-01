Nachdem die Viertklässler Ende des Monats ihre Halbjahreszeugnisse bekommen haben, können sie sich im Februar und teilweise auch im März an einer weiterführenden Schule anmelden. Dafür müssen die Eltern zuvor einen Termin mit der Schule vereinbaren.

Im Schuljahr 2021/2022 besuchen sie dann die fünften Klassen. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Weil die Corona-Pandemie alles umständlicher macht, empfiehlt die Schulabteilung Kindern und Eltern, sich zunächst auf den Homepages zu informieren, was die einzelnen Schulen anbieten – und auch, welche Schutzbestimmungen zur Eindämmung der Pandemie gelten. Bei der Anmeldung muss an allen Schulen das aktuelle Halbjahreszeugnis vorgelegt werden. Zudem brauchen die Familien den Nachweis für den Masernschutz des Kindes, der mit dem Impfpass, einer ärztlichen Bescheinigung über zwei Masernimpfungen oder dem Labornachweis einer Immunität gegen Masern belegt werden muss. Weitere Unterlagen, die mitgebracht werden müssen, sind bei den jeweiligen Schulen aufgeführt.

IGS Thaleischweiler-Fröschen

Telefon 06334/92230, online www.igs-frosch.de, Termine: Samstag, 30. Januar, von 8.30 bis 12.30 Uhr, Montag und Dienstag, 1. und 2. Februar, jeweils von 8 bis 15.30 Uhr sowie Mittwoch, 3. Februar, von 8 bis 18 Uhr. Unterlagen: Geburtsurkunde, Empfehlungsschreiben der Grundschule, bei getrenntlebenden Eltern eine Kopie des Sorgerechtsbescheids, weitere Anmeldeunterlagen stehen zum Download zur Verfügung.

Für die 11. Jahrgangsstufe

Termine: Samstag, 30. Januar, von 8.30 bis 12.30 Uhr und vom 1. bis 26. Februar. Ein Beratungsgespräch wird empfohlen. Unterlagen: Geburtsurkunde, Übergangsberechtigung für die Oberstufe, bei getrenntlebenden Eltern eine Kopie des Sorgerechtsbescheids, weitere Anmeldeunterlagen als Download auf der Homepage.

IGS Contwig

Telefon 06332/996077, online www.igscontwig.de, Termine: Samstag, 30. Januar, von 9 bis 13 Uhr und Montag, 1. Februar, bis Donnerstag, 4. Februar, von 8 bis 15 Uhr. Unterlagen: Geburtsurkunde, Anmeldeblatt der Grundschule.

Für die 11. Jahrgangsstufe

Termine: Samstag, 30. Januar, von 9 bis 13 Uhr und Montag, 1. Februar, bis Freitag, 26. Februar. Unterlagen: Passbild, Zeugnisse der Klassen 5, 7, 9 und 10. Das Anmeldeblatt gibt es als Download.

IGS Waldfischbach-Burgalben

Telefon 06333/92020, online www.igs-waldfischbach-burgalben.de, Termine: Samstag, 30. Januar, von 9 bis 13 Uhr, Montag, 1. Februar von 9 bis 18 Uhr sowie Dienstag und Mittwoch, 2. und 3. Februar, von 9 bis 15 Uhr. Unterlagen: eine Aufstellung mit Links zu den Unterlagen ist auf der Homepage der Schule zu finden: Anschrift und Telefonnummer, Empfehlung der Grundschule oder Übergangsberechtigung für die Oberstufe, jeweils im Original,