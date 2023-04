Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mehr als 50 Windkraftanlagen gibt es im Landkreis Südwestpfalz. Sie konzentrieren sich auf den westlichen Teil des Kreises. Schwerpunkte sind die Sickingerhöhe im Nordosten und die Hackmesserseite im Südwesten. Der Ausbau stockt. Die modernen Anlagen sind höher und leistungsstärker als die, mit denen vor 21 Jahren die Windkraftgeschichte im Kreis begann.

Die erste Windkraftanlage in der Südwestpfalz ging am 6. Dezember 2000 in Betrieb. Sie steht vor den Toren Vinningens auf der Gerstfeldhöhe, hat eine Nabenhöhe von 67 Metern und