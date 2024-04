Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seine Leidenschaft für Schuhe führten den Rheinländer Ernst Tillmann an viele Orte dieser Welt. Ganz besonders wohlgefühlt hat sich der begeisterte Sammler in Deutschlands größtem Schuhdorf. In Hauenstein hat auch das Ergebnis seiner unermüdlichen Sammelleidenschaft eine Heimat gefunden.

Ernst Tillmann war zu Lebzeiten ein bedeutender Sammler kulturhistorischer Schuhe. 2017 verstarb der gebürtige Rheinländer.