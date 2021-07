Die Hilfsbereitschaft für die Hochwassergeschädigten an der Ahr nimmt auch in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land kein Ende. Feuerwehrangehörige waren am Wochenende bereits zum dritten Mal im Katastrophengebiet im Einsatz. Trulbens Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld hat derweil mit seiner Ehefrau Gaby Hilfsgüter nach Bad Breisig gebracht. Hatzfeld hat für die gesamte Verbandsgemeinde eine Sammelaktion für „weiße Ware“ gestartet.

Das Ehepaar Hatzfeld und Bottenbachs Ortsbürgermeister Klaus Weber hatten in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land als erste außerhalb der Feuerwehren die Initiative zur Hilfe ergriffen und das Dorfgemeinschaftshaus Bottenbach und das Feuerwehrgerätehaus Trulben zu Sammelstellen für Hilfsgüter umfunktioniert. Mit den übrigen acht Ortsbürgermeistern der Verbandsgemeinde veröffentlichten sie jetzt einen Spendenaufruf im Amtsblatt. Geldspenden sollten an die Landeshauptkasse Mainz überwiesen werden.

Die Logistik- und Sammelzentren im Katastrophengebiet sind derzeit überlastet. Deshalb bitten die Ortsbürgermeister, vorerst von allgemeinen Sachspenden abzusehen. Wegen der bereits gespendeten Sachen hatte Hatzfeld Kontakt zur Kreisverwaltung Ahrweiler aufgenommen, um die Sammelaktionen zu koordinieren. Von ihr wurde er ans Verteilzentrum der Verbandsgemeinde in Bad Breisig verwiesen. Von dort erreichte ihn dann die Bitte nach einer Spendenlieferung. Keine 24 Stunden nach einem Spendenaufruf über das Netzwerk Facebook luden Helfer am Freitagnachmittag drei Stunden lang Notstromaggregate, Trockensauger, Kabeltrommeln, Schläuche, Schaufeln, Besen, Wasserschieber, Benzin- und Wasserkanister und die verschiedensten Werkzeuge auf das ausgeliehene Ruppertsweiler Gemeindefahrzeug.

Hygieneartikel, Windeln und einiges an Getränken und haltbare Lebensmitteln, das nach dem ersten Aufruf bereits in Bottenbach abgegeben wurde, wurden im Dorfgemeinschaftshaus Bottenbach zugeladen. Harald und Gaby Hatzfeld trafen nach mehr als zweistündiger Fahrt am späten Freitagnachmittag in Bad Breisig ein, wo sie von der Leiterin des Verteilzentrums, Marion Götte, sehnsüchtig erwartet wurden. Nach dem Ausladen ging es wieder zurück in die Südwestpfalz, wo die Hilfsaktion kurz vor Mitternacht in Trulben endete.

Am Sonntag erreichte das nächste Hilfegesuch die Trulbener. Vor Ort wird sogenannte „weiße Ware“ benötigt, also Waschmaschinen, Geschirrspülmaschinen und ähnliches. Für die gesamte Verbandsgemeinde Pirmasens-Land sammeln die Hatzfelds diese Geräte. Wer funktionsfähige Wasch- und Spülmaschinen abzugeben hat, kann sich mit ihr unter Telefon 06335/329328 in Verbindung setzen.

Spendenkonto

Landeshauptkasse Mainz, Kennwort „Katastrophenhilfe Hochwasser“, IBAN DE78 5505 0120 0200 3006 06, BIC MALADE51MNZ.