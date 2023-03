Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Deutsche Schuhmuseum in Hauenstein schließt ab dem 2. November für etwa fünf Monate seine Pforten. Es stehen Sanierungsmaßnahmen am Gebäude sowie eine komplette Überarbeitung der Dauerausstellung auf Grundlage einer neuen Konzeption an. „Im Moment planen wir eine Neueröffnung am 1. April“, informiert der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsches Schuhmuseum, Carl-August Seibel.

Im Erdgeschoss des Hauses haben die Umbauarbeiten vor einigen Wochen begonnen, heißt es in einer Mitteilung des stellvertretenden Vorsitzenden, Asmus Kaufmann. Das Museum