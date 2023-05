Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Gemeinde Mauschbach hat für die Wasserbüffel bei Hornbach ein Stück Land dazugekauft. Weil der Kreis Südwestpfalz dies nicht erlauben wollte, kam es zum Gerichtsprozess.

Wer von Zweibrücken her am Flugplatz vorbei auf der L700 in Richtung Bitsch fährt, sieht unterhalb der Brücke bei Hornbach die Wiesen, auf denen schwarze Wasserbüffel friedlich