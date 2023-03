Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie die perfekten Semmelknödel gerollt werden, haben Schüler aus fünf Ländern an der IGS in Waldfischbach-Burgalben gelernt. Das EU-Programm Erasmus plus soll das europäische Miteinander junger Menschen stärken. In der Pfalz hat das prima geklappt.

„Schon mal gemacht?“, fragt Diana Klein, Lehrerin an der Integrierten Gesamtschule Daniel Theysohn in Waldfischbach-Burgalben. Kopfschütteln. Also wird den Schülern