Noch vor der Wahl will Lembergs Bürgermeister Martin Niebuhr die Aufträge für die Sanierung der Leichenhalle vergeben.

Der Gemeinderat ermächtigte den Bürgermeister am Donnerstag, Aufträge für insgesamt 360.000 Euro zu erteilen. Niebuhr begründete die Eile damit, dass bis zur Kommunalwahl nur noch wenige Sitzungen bleiben. Der neue Rat komme wohl erst im August zusammen, was eine zu lange Pause für das Projekt darstelle.

Die Leichenhalle müsse dringend saniert werden, da der Beton an vielen Stellen schadhaft sei, die Bewehrung im Beton roste und eine neue Elektrik her müsse. Außerdem sollen wieder Toiletten installiert werden; auch an eine behindertengerechte sei gedacht. Die vorhandene Toilette im Keller soll derart desolat sein, dass der Bauausschuss von einer Begehung abgesehen hat. Bürgermeister Niebuhr hofft auf eine Förderung vom Land. Wenn von dort der Bewilligungsbescheid eintreffe, werde mit den Ausschreibungen begonnen.