Reifenbergs Bürgermeister Pirmin Zimmer ist sauer wegen der Zeitgenossen, die in den vergangenen Wochen mehrfach das Kneippbecken am Reifenberger Waschbrunnen geflutet haben.

Viermal, so Zimmer, hätten das Becken in den vergangenen zwei Wochen deshalb gereinigt und der Ablauf geöffnet werden müssen. „Durch dies Aktionen gerät das Sandsteinmauerwerk immer mehr in Mitleidenschaft“, ärgert sich Zimmer. Schon seien Fugen zwischen den Steinen ausgeschwemmt und Mauerwerksteile beschädigt worden. Ändere sich nichts, müsse man am Ende den Waschbrunnen trockenlegen.