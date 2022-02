Das Dahner Felsenland misst sich derzeit mit Wanderregionen wie dem Salzburger Land, dem Montafon oder dem Berner Oberland in der Schweiz: beim Leser-Wettbewerb Trekking Award 2022 des Outdoor- und Wander-Magazins Trekking. Noch bis zum 13. Februar kann man für seinen Favoriten die Stimme abgeben. Dafür wirbt nun auch die Landrätin.

Das Magazin hat das Dahner Felsenland als Bewerber in der Kategorie Wanderregion nominiert, unter insgesamt 21 Wanderregionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Namhafte Wettbewerber befinden sich unter den Nominierten: etwa das Salzburger Land, die Nordseeküste, Montafon, Pfronten, Graubünden, Tegernsee, Ötztal, Berchtesgadener Alpen oder das Berner Oberland. Und dann eben das Dahner Felsenland – übrigens als einzige Region in der Pfalz.

Diese Auswahl an Wanderregionen war 2021 im Trekking-Magazin mit jeweils mehrseitigen Reportagen vorgestellt worden, neben einzelnen Wanderwegen, Fernwanderwegen und Wanderregionen in weiteren europäischen Ländern. Sieben Seiten waren in der Ausgabe von September dem Dahner Felsenland gewidmet. Eine Präsentation, von der sich auch Landrätin Susanne Ganster begeistert zeigt – und die Südwestpfälzer nun aufruft, abzustimmen für das Dahner Felsenland, das bereits als Premium-Wanderregion ausgezeichnet ist.

Bei dem jährlich veranstalteten Wettbewerb können die Leser für die aktuelle Runde nun noch bis zum 13. Februar ihre Favoriten wählen. 2021 hatte übrigens die Wanderregion Pfalz bei diesem Wettbewerb den dritten Platz belegt.