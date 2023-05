Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit Namen ist es so eine Sache. Nur selten kann man sich aussuchen, wie man heißt. Wer seinen Namen ändern will, muss ein aufwendiges Verfahren über sich ergehen lassen. Das kann sich über Jahre hinziehen. Eine betroffene Familie hat sich an die RHEINPFALZ gewandt. Sie hat eine unschöne Geschichte zu erzählen.

Konkret geht es darum, dass ein Mann aus der Südwestpfalz 2014 die Mutter seiner Kinder getötet hat. Deren Großeltern mütterlicherseits kümmern sich seitdem um