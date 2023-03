Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Waldfischbach-Burgalben erinnern künftig Stolpersteine an zwei jüdische Familien, die während der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt wurden. Der örtliche Heimatverein und der Arbeitskreis Geschichte der Juden in Pirmasens haben das Projekt angestoßen, das Geschichte im Ort dauerhaft erlebbar machen soll.

Insgesamt acht Stolpersteine werden im Ortsteil Waldfischbach verlegt. Drei Stolpersteine erinnern an die Familie Strauß, die in der Schillerstraße 26 lebte. Fünf Stolpersteine,