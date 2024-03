96 Sportler, die im vergangenen Jahr Herausragendes geleistet haben, und sieben Ehrenamtliche, die sich seit vielen Jahren in Vereinen engagieren, hat der Landkreis Südwestpfalz am Freitagabend in Hauenstein ausgezeichnet.

Die Turnerinnen des Gym & Dance Teams der Turnerschaft Rodalben und die Gymnastinnen des TV Dahn sind bei den Mannschaften die sportlichen Aushängeschilder der Südwestpfalz und auf deutsche Meistertitel abonniert. Am Freitag wurden sie in der Sporthalle des TV Hauenstein erneut ausgezeichnet. Es ist eine schöne Tradition, dass der Landkreis Südwestpfalz seine erfolgreichsten Sportler ehrt. Und es ist den Sportlern anzusehen, dass sie sich über die Urkunden und Medaillen und die damit verbundene Anerkennung freuen. Dass der eine oder andere Name auf der Liste der Erfolgreichen fehlt, liegt daran, dass die Vereine oder Sportler selbst aktiv werden müssen, um geehrt zu werden. Sie müssen ihre Erfolge bei der Kreisverwaltung melden oder vorgeschlagen werden.

Landrätin Susanne Ganster, die die Auszeichnungen überreichte, freute sich über die „vielen tollen Leistungen“. Sie sei stolz darauf, „dass wir so viele starke Sportler im Landkreis Südwestpfalz haben“, sagte sie. Ganster dankte auch den Funktionären in den Vereinen. „Ohne die hinter den Kulissen, als Trainer oder Kümmerer vor Ort, wäre das alles nicht möglich“, ergänzte sie.

Ehrenbriefe für Ehrenamtliche: (von links) Katja Spengler, Joachim Haag, Emil Mayer, Birgit Kutz, Joachim Jordan, Hans Schally und Landrätin Susanne Ganster. Foto: Andreas Danner

Die stimmungsvolle Feier wurde musikalisch von Alen Brinza eröffnet. Großen Applaus gab’s für die Showtanzgruppe Dance4fun des TV Hauenstein und die Hauensteiner Stützpunktturner. Michael Wallé führte durchs Programm.

Die Geehrten

Gold-Medaillen: Jana Rohr (TV Thaleischweiler-Fröschen), Jennifer Vatter (SC Holzland), Estelle Morio (Schachklub Landau), Peter Wagner (Old West Firearms), Sina Kämmerer, Sina Schwebius, Janine Fix, Luisa Misch, Janina Heiß, Lili Theisohn, Anna Lehmann, Carolin Hartmann (TS Rodalben), Marlene Kriebel, Maxima Bachmayer, Marie Laux, Johanna Herder, Malena Trapp (alle TV Dahn).



Silber: Jennifer Hensel, Jaqueline Hensel, Jennifer Rösel, Selina Rösel, Monika Martin, Miriam Schulte, Janine Wolf, Carol Roach, Eva Eger (alle Keglergilde Heltersberg), Niclas Zwally (Budo-Club Samurai Niedersimten), Ann-Sophie Becker (TV Thaleischweiler-Fröschen).

Bronze: Petra Heid, Jürgen Littig, Harald Schieler (alle Sportschützenkreis Zweibrücken Contwig), Jonas Bauer (SV Edelweiß Hettenhausen), Thomas Schäfer (Old West Firearms), Leandra Weiß, Mariella Rung, Leo Wirth, Peter Fremgen, Paula Franz (alle TV Thaleischweiler-Fröschen), Collien Baumann, Isabelle Lederhilger, Lilly Nauerz, Linda-Sophie Martin, Marie Schneckmann, Mirjam Heitzer, Ronja Bauer, Sophia Gawin, Vanessa Schröder (alle TS Rodalben), Sophie Gabler, Melissa Gys, Lana Busch, Marie Decker, Emma Juretic, Nina Kowalczyk, Leonie Reisel (alle TV Dahn).



Urkunden: Stefan Emmer, Fred Geib, Ralf Kuntz, Frank Schäfer, Wolfgang Jung (alle Schützenverein Heltersberg), Alexander Müller, Bernd Rottmann, Udo Laborenz (alle Schützenkreis Zweibrücken Contwig), Johannes Brügel, Jule Peifer, Raphael Schütt, Emil-Karl Weber (alle SV Edelweiß Hettenhausen), Christof Schwarz (Schützenverein Reifenberg), Fred Geib, Wolf-Peter Lieb, Marco Dockweiler (alle SV Edelweiß Waldfischbach), Maike Kirst (RSV Käshofen), Jill Grunder, Mia Eve Paul, Fynn Lehner (alle VT Zweibrücken), Jona Demberger (TS Rodalben), Eileen Görtler (Graf Zeppelinschützen Nothweiler), Jasmin Glahn (RFV Bundenbacherhöhe), Sascha Karplak, Layla-Loreen Karplak, Jana Walter, Alexander Köhler, Sophie Meyer, Mia Leiser, Emma Scheiwe (alle TV Lemberg), Anna Hirmer, Johanna Boucsein, Leonie Vatter, Fiona Schwarz, Mia Schwarze, Nelly Lehmann, Hanna Ernst, Lisa Ernst, Amanda Yznaga, Lisa Knieriemen, Katharina Ulmer, Sabrina Schulze, Sanoe Lahm, Emily Pletsch (alle Majoretten- und Showtanzgruppe Heltersberg, Lukas Hell (LAZ Zweibrücken).

Sonderpreis: Ü32-Mannschaft TuS Leimen mit Oliver Orth, Thomas Schuster, Markus Fath, Stefan Lehner, Markus Lechner, Jochen Hartmann, Pascal Rivera-Campos, Benjamin Helfrich, Ronnie Gütermann, Benjamin Petersen, Christoph Sommer, Dirk Drefkorn, Thomas Frank, Daniel Arnold, Holger Hasic, Jacek Zieciak, Florian Sauer, Nikolaus Matheis, Ralf Meinert, Sascha Zimmermann, Matthias Langner, Sven Hoffmann, Rainer Aulfinger, Dieter Ballbach, Thomas Cronauer, Andreas Eli, Manuel Papantoniu.

Ehrenbriefe: Hans Schally, Pirmasens (SV Obersimten), Joachim Jordan, Rodalben (TC Rodalben), Emil Mayer, Wiesbach (SV Wiesbach), Heike Pieper, Großbundenbach (RFV Bundenbacherhöhe), Birgit Kuntz, Joachim Haag, Katja Spengler (alle TV Hauenstein).