Nadine Balzer, Oberleutnant beim Fallschirmjägerregiment 26 in Zweibrücken, ist täglich mit dem Kinderjogger 20 Kilometer in der Südwestpfalz unterwegs. Das aufwendige Training hat einen Grund: Die Merzalberin will am Wüstenmarathon teilnehmen. Dabei geht es in sieben Tagen 250 Kilometer durch die Sahara.

Der tschechische Leichtathlet und Olympiasieger Emil Zátopek sagte: „Wenn du laufen willst, lauf eine Meile. Wenn du ein neues Leben kennenlernen willst, dann lauf Marathon.“