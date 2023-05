Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

25 Millionen Euro will die Schenk-Gruppe aus Pirmasens in Waldfischbach-Burgalben investieren. Entstehen sollen das „Seniorenzentrum Am Rathaus“ und ein Angebot für ambulante Tagespflege mit Wohnungen für „Wohnen 65+“ auf dem Gelände des ehemaligen Hotel Martin. Nun hat der Investor präsentiert, wie die Projekte aussehen sollen.

Die Schenk-Gruppe hat den Bebauungsplan für die Seniorenresidenz und die Bauvoranfrage für die Einrichtung für betreutes Wohnen auf dem ehemaligen Hotel-Gelände