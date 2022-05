Ob mit Turn- oder Wanderschuhen, Spazierstock oder Nordic-Walking-Stöcken, ob mit oder ohne Hund – eines ist den rund 30 Teilnehmern der letzten von sechs Touren der 39. Gräfensteiner Wanderwoche am heutigen Samstag mit Start und Ziel am Parkplatz Wasserwerk gemein: Die Freude am Naturerlebnis.

Die Sonne scheint, strahlend blauer Himmel und ein Verpflegungsstand, der keine Wünsche offen lässt, das sind optimale Voraussetzungen für ein besonders Wandererlebnis. Stadtbürgermeister Claus Schäfer und seine „First Lady“, Gattin Yvonne, verköstigen die Wanderer vor dem Abmarsch mit süßen und deftigen Leckereien und auch mit Flüssigkeit jeglicher Art, schließlich muss der Wasserhaushalt ja ausgeglichen sein.

Verbandsbürgermeister Wolfgang Denzer ist die Freude anzusehen, ob der optimalen Bedingungen und der Vorfreude der Wanderer vor der letzten Tour. Bei seiner Begrüßung überrascht er mit der Idee, künftig als Start und Ziel den Parkplatz der Verbandsgemeinde auszuwählen. „Dort ist ja auch am Wochenende vormittags die Tourist-Information geöffnet“, merkt er sichtlich stolz über den Bürgerservice im RHEINPFALZ-Gespräch an.

In manchem Rucksack klirrt es

„Ich wünsche Euch viele schöne Momente“, sagt Stadtbürgermeister Claus Schäfer. Die Wahlrodalberin Angelika Christmann tauscht am heutigen Samstag die Nordic-Walking-Stöcke gegen einen Wanderrucksack. „Normalerweise biete ich einmal wöchentlich Nordic Walking an, heute beschränke ich mich nur aufs Wandern und mein Rucksack ist ganz schön schwer“, sagt die Wanderfreundin augenzwinkernd kurz vor dem Abmarsch. Im Rucksack selbst klirrt es beim Anheben. Sie lächelt verschmitzt. Alle Touren, beginnend in Clausen am Montag, Donsieders am Dienstag, Münchweiler am Mittwoch, Merzalben am Donnerstag und Leimen am Freitag, ist sie mitgewandert. Wie die meisten anderen auch, freut sich Angelika Christmann insbesondere darauf, beim Abschluss im Hilschberghaus am frühen Nachmittag die Wanderurkunde zu erhalten.

„Wer hat noch keinen Stempel?“, fragt derweil Wolfgang Ostmann. Der Rodalber ist heute Wanderführer und ist im hiesigen Pfälzerwaldverein als Markierungswart für die gute Kennzeichnung der Wanderwege rund um Rodalben verantwortlich. Wer noch keinen Stempel auf seiner Wanderkarte hat, kriegt ihn jetzt. Alles muss schließlich seine Richtigkeit haben.

Hund Adi wandert mit

Der Pirmasenser Rainer Wagner hat Begleitung dabei. Schäferhundmischling Adi sitzt völlig gelassen an seiner Seite, mit vollständiger tierischer Ausstattung, wie Erziehungshalsband und sogar einem Navigationsgerät. Herrchen Rainer läuft mit Nordic-Walking-Stöcken und ist zum ersten Mal dabei. „Mein Cousin Martin Müller aus Rodalben hat gefragt, ob ich mitwandern möchte. Ich habe gern zugestimmt“, sagt er, allerdings auf die Versorgung verzichtend. „Ich habe heute Morgen gut gefrühstückt, das muss reichen“, sagt er motiviert.

Der Tross der Wanderer bewegt sich gemächlich vom Parkplatz aus über die Pirmasenser Straße in Richtung Geißbühl. Von dort läuft die Gruppe auf dem Talweg ins Gemerstal, bevor es auf dem Felsenwanderweg geht. Der steht übrigens derzeit auf Rang zwei bei der Abstimmung zu Deutschlands schönstem Wanderweg. „Es ist noch alles drin“, merkt Denzer an. In Richtung Geißbühl- und Seibelsbachfelsen geht es weiter. Nach einem Rast an der Dekan Ehling-Hütte folgt das letzte Teilstück zurück übers Langenbachtal zum Startpunkt.

Bei Temperaturen um die 20 Grad und immer gestärkt gehört der gesellige Abschluss im Hilschberghaus ebenfalls zum Programm. Am Ende freuen sich alle über einen schönen Wandertag, eine schöne Wanderwoche und viele schöne Wandermomente im Gräfensteiner Land.