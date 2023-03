Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Frauen werden keine Priesterinnen in der katholischen Kirche. Das glaubt Volker Sehy, Direktor des Wallfahrtsorts Maria Rosenberg in Waldfischbach-Burgalben. In die Leitung einbinden, solle man sie schon. Aber der Pfarrer bleibe ein Mann.

Können Sie sich vorstellen, dass Frauen Priesterinnen werden? „Nein.“ Die Antwort von Pfarrer Volker Sehy, Direktor des Wallfahrtsorts Maria Rosenberg, kommt nach einem Moment des Zögerns, dann