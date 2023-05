Erstmals startete das Maifest in Dahn am Sonntag mit dem Aufstellen des Maibaums, in Kooperation von Werbekreis, Obst- und Gartenbauverein und Stadt. Die Aufstellung des etwa 15 Meter hohen geschmückten Baumes wurde mit Blasmusik der Wasgaumusikanten aus Busenberg begleitet und moderiert von Oliver Betzer alias „De Härdscht“. So viele Besucher wie noch nie fanden sich in der Ortsmitte ein, wo es im Anschluss einen kleinen Krämermarkt, Livemusik, Kinderkarussell und einen verkaufsoffenen Sonntag gab. Viele nutzten den Tag zum „Heimatshoppen“ und fanden dabei zahlreiche Angebote. Ein kurzer Regenschauer am Nachmittag tat der guten Stimmung keinen Abbruch, die Schlange vor der Eisdiele reichte fast komplett über die Straße. Die Anstrengungen des neuen Leitungsteams beim Werbekreis sind aufgegangen, die frischen Impulse zahlten sich bei der Anzahl der Besucher offensichtlich aus.