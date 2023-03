Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Thema Hortplätze sorgt bei vielen Eltern in Rodalben für Kopfzerbrechen. Denn der Bedarf nach Kinderbetreuung ist groß, das Angebot zurzeit gering. Katharina Müller hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf diesen Missstand aufmerksam zu machen. Sie sammelt Unterschriften für eine Petition.

In ihrer Petition, die sich an Stadtbürgermeister Claus Schäfer richtet, fordert Katharina Müller die Schaffung von neuen Hortplätzen in Rodalben. Bereits 172 Bürger