Die Hauensteiner Firma Palatina Outfitters vertreibt Kleidung mit Pfalzbotschaften. „Mein Herz schlägt für die Pfalz“, sagt Gründer Dominic Keller. Einem guten Start 2018 folgten ein breiter werdendes Angebot und ein wachsender Kundenkreis. Getäuscht hat sich Keller bei der Einschätzung seiner Zielgruppe.

Am Anfang stand ein Vorsatz am Silvestertag 2017: Der Bürojob bei Audi in Ingolstadt sollte eine Ergänzung finden. „Ich hatte Lust auf was Kreatives“, sagt Dominic