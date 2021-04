Bei einer Ortsbegehung auf dem Gelände des Oberbeiwalderhofes am Ortsausgang von Hornbach Richtung Mauschbach wurde festgestellt, dass an manchen Gebäudeteilen die Standsicherheit der Dachkonstruktionen akut gefährdet ist. Die Zweibrücker Firma Gruchlik bekam daher den Auftrag, auf den jeweiligen Dachflächen – es betrifft beide Seitenflügel des Drei-Seiten-Hofes – die Ziegel abzudecken, um die Konstruktion zu entlasten. Dabei sei entschieden worden, die Dächer ganz abzudecken, da sonst der Wind die verbliebenen Ziegel leichter abdecken könnte, teilte Projektleiter Thomas Schiwek auf Anfrage mit. Die Konstruktion ist in Teilen so beschädigt, dass ein weiterer Einsturz nur noch eine Frage der Zeit gewesen wäre, so Schiwek. Der Oberbeiwalderhof soll zur psychosomatischen Klinik umgebaut werden. Wie weit dieses Projekt gediehen ist, dazu wollte sich Schiwek nicht näher äußern.