Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Leckere Pfälzer Spezialitäten gibt es seit Dienstag in der ehemaligen Bundenthaler Gaststätte „Zu den drei Königen“. Allerdings nicht so wie früher. In ihrem „Wasgau-Laden“ verkaufen Barbara Fröhlich und Martin Kraft Gerichte, die vakuumiert sind. Fleisch, Beilagen und Gemüse kann man frei auswählen, daheim werden sie im Wasserbad gewärmt.

Betreiber des Ladens ist die neu gegründete Firma Fröhlich & Kraft OHG von Barbara Fröhlich vom Hotel „Felsengarten“ in Bruchweiler