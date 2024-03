Fast zwei Jahre hat die Gemeinde Weselberg nach einem gebrauchten Transporter gesucht, damit die Gemeindearbeiter für verschiedene Aufgaben nicht mehr mit ihrem Privatfahrzeug fahren müssen. Jetzt ist man fündig geworden.

Weselberg kauft für etwa 28.000 Euro einen Transporter. Auch bei den Gemeindearbeitern steht ein Generationenwechsel an und bei Bewerbungsgesprächen und Probearbeiten haben Bewerber erklärt, dass sie nicht mit ihrem Privatfahrzeug für die Gemeinde fahren werden. Der Grundsatzbeschluss, den bisherigen in die Jahre gekommenen Kommunaltraktor durch einen gebrauchten Traktor (77.000 Euro) und einen Transporter (28.000 Euro) zu ersetzen, hatte der Rat schon vor Jahren getroffen. Aber der Markt habe bislang nichts hergegeben. Geprüft worden waren auch Neuanschaffungen mit Kommunalrabatt, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis habe lange nicht gestimmt. Schneller, kostengünstiger und umweltfreundlicher sei man in bei verschiedenen Aufgaben unterwegs, skizzierte Bürgermeister Michael Schmitt noch mal die Vorteile des Transporters, die vor zwei Jahren zur Grundsatzentscheidung geführt hatten. Zudem werde der neue Traktor dadurch auch geschont.

Grünes Licht gab der Rat für den Vereinsring Harsberg, der am Parkplatz unweit der Bürgerhalle eine sechs mal drei Meter große Garage bauen will, um dort seine Utensilien, die derzeit noch auf verschiedene Haushalte verteilt seien, zentral lagern zu können. Die Kosten von etwa 15.000 Euro trägt der Vereinsring. Um die Garage, die an sich genehmigungsfrei ist, rechtssicher stellen zu können, soll der Bebauungsplan noch geändert und rechtlich die Stellung Gemeinde/Vereinsring in Bezug auf die Eigentums- und Besitzverhältnisse geklärt werden.