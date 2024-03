Die Zweibrücker Fahrschule Hahn und Fochs macht ihre Filiale in Schmitshausen dicht und zieht nach Rieschweiler. Inhaber Markus Gutting verrät den Grund für den Umzug.

Zwei Jahrzehnte wurden in Schmitshausen die Verkehrsregeln von den Fahrlehrern der Fahrschule Hahn und Fochs vermittelt, nun steht ein Umzug an. Laut Betreiber Markus Glutting hat die Eigentümerin des Gebäudes, in dem die Fahrschule bis zuletzt untergebracht war, die Immobilie an ihren Sohn vermacht. Dieser will das Haus nun sanieren. Deshalb muss die Fahrschule jetzt raus. „Leider gibt es in Schmitshausen kein anderes Ladenlokal. Wir wären sehr gerne da oben geblieben“, sagt Glutting.

In Rieschweiler haben sie nun ein Ladenlokal gefunden, genauer gesagt handelt es sich um die ehemalige VR-Bank in der Bahnhofstraße. „Die Räume sind noch relativ neu“, freut sich Glutting. Ab Mitte April sollen in den neuen Räumen zweimal pro Woche Theoriestunden abgehalten werden, sagt der Fahrschul-Chef.

Jugendliche auf dem Land ansprechen

Dass weiterhin eine Filiale seiner Fahrschule im Zweibrücker Land vertreten ist, versteht Glutting auch als positives Signal an die jungen Leute vom Land. In Rieschweiler könnten durch die Lage auch Fahrschüler aus Maßweiler, Reifenberg und den umliegenden Dörfern angesprochen werden. „Man merkt auch, dass wieder mehr junge Familien aufs Land ziehen. Daher ist so ein Angebot dort auch wichtig.“

Dass es auf dem Land mehr Jugendliche als in der Stadt gibt, die ihren Führerschein absolvieren wollen, kann Glutting nur bedingt feststellen. Denn auch Zweibrücken sei sehr ländlich geprägt, der Führerschein habe dementsprechend einen hohen Stellenwert bei jungen Menschen. „In Ballungsgebieten ist das bestimmt extremer“, vermutet Glutting.