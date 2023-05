Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Senderstorch Hans vom Kirschbacherhof ist gesund aus Spanien zurückgekehrt. Zahlreiche Störche brüten in selbst gebauten Nestern in Höhmühlbach, auf dem Hitscherhof, bei der Kirschbacher Mühle und am Bach zum Kirschbacherhof. Es wäre besser, wenn der Storchennachwuchs erst schlüpft, wenn es etwas wärmer ist.

Die letzte in Deutschland registrierte Nachricht über die Flugbewegungen des mit einem GPS-Sender fliegenden Storches Hans stammte vom 24. Oktober 2020 aus dem Umland der