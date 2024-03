Frank Metzke wird als Ortsbürgermeisterkandidat in Schönau antreten. Metzke ist 58 Jahre alt, in Berlin geboren, aufgewachsen in Frankfurt am Main. 2000 hat er in Schönau ein Haus gekauft. Seit 2009 wohnt er dort mit seiner Partnerin, hat hier seinen Lebensmittelpunkt.

Der gelernte Kfz-Mechaniker war lange Jahre als Führungskraft bei einem Nahverkehrsunternehmen in Frankfurt beschäftigt. Seit 2019 ist er Mitglied im Gemeinderat. „Ich möchte einfach gerne mitgestalten und Verantwortung übernehmen“ sagt er zu seiner Motivation. Dass der Ort keine großen Sprünge machen kann und die Finanzlage angespannt ist, ist Metzke bewusst. „Es wird nicht ohne Ehrenamt und Eigenleistung gehen und ich hoffe, dass die, die bisher dabei waren, sich auch weiterhin engagieren“, sagt er.

Im Rat gebe es viele gute Ideen für den Ort. „Wir haben uns schon mal über ein Rahmenkonzept unterhalten, aber wir müssen schauen, was davon wir umsetzten können“, so der Kandidat. Ganz oben auf der Liste steht das Gienanthhaus, das wieder mit mehr Leben gefüllt werden soll. Metzke hat zum Beispiel eine Laufgruppe gegründet, die sich dort regelmäßig trifft. Wichtig finde er einen regelmäßigen Seniorennachmittag. „Vielleicht schaffen wir das als monatliche Einrichtung, um die Leute einfach wieder mehr zusammen zu bringen.“ Auch die Gestaltung des Parkplatzes liegt ihm am Herzen: „Das ist immerhin für viele der erste Eindruck, wenn sie nach Schönau kommen.“