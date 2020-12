Die Grünen-Fraktion im Kreistag möchte bei der Sitzung am 14. Dezember über die Zukunft des Rodalber Krankenhauses beraten. Wie der Fraktionsvorsitzende Fred Konrad informierte, beantragen die Grünen, dass der Kreis mit einer Machbarkeitsstudie einen Geriatriestandort in Rodalben prüfen lässt.

Damit soll zugleich die Versorgung der Südwestpfalz und der Städte Zweibrücken und Pirmasens mit spezialisierter Altersmedizin überprüft werden. „Unser Ziel ist, dass alten Menschen, die krank werden, eine Gesundheits- und Selbstständigkeitsperspektive gegeben wird. Die Realität ist aber, dass dies schnell aufgegeben wird und Pflege organisiert wird, nicht aber das Wiedergesunden“, so Konrad.

So nehme die Anzahl stationärer Pflegeplätze zu. Aber weder im Bereich stationärer Geriatriebetten noch in der geriatrischen Rehabilitation gebe es in der Region Angebote. „Die geriatrische Versorgung in der Westpfalz ist laut Krankenhausplan bis 2025 ausschließlich in Kaiserslautern und im Donnersbergkreis vorgesehen“, heißt es im Antrag der Grünen. Dabei habe die Vorstellung des Schulentwicklungsplanes erneut gezeigt, dass der Anteil älterer und alter Menschen in der Region überdurchschnittlich hoch sei.

„Nicht mit fremden Federn schmücken“

Daher sehen die Grünen in diesem Bereich eine Zukunftsperspektive für das Rodalber Krankenhaus. „Wir wollen uns aber nicht mit fremden Federn schmücken: Angestoßen wurde der Gedanke vom Leiter des Gesundheitsamtes“, so Konrad. Bei einem Gespräch zwischen Landrätin Susanne Ganster und der Bürgerinitiative „Pro Krankenhaus Rodalben“ hatte Heinz-Ulrich Koch betont, die einzige Option kleiner Kliniken sei es, Schwerpunkte auszubauen wie eine geriatrische Abteilung. Die Landrätin hatte in dem Gespräch aber darauf verwiesen, dass nicht der Landkreis, sondern das Land zuständig sei. Gleichzeitig hatte sie in Aussicht gestellt, dass sich der Kreis am Erhalt der Klinik beteiligen würde, wenn beispielsweise eine künftige CDU-geführte Landesregierung, wie von Spitzenkandidat Christian Baldauf angekündigt, das Krankenhaus Rodalben nicht schließe. Daher wollen die Grünen bei den anstehenden Haushaltsberatungen im Kreistag beantragen, die notwendigen Finanzmittel für eine Machbarkeitsstudie zur Verfügung zu stellen.