Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Zwei-Millionen-Euro-Anlage der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land bei der insolventen Greensill-Bank wird am Montag den Verbandsgemeinderat beschäftigen. Bürgermeisterin Silvia Seebach wird sich in der öffentlichen Sitzung erklären. Gemeinsam mit anderen Kommunen will sie Haftungsansprüche prüfen lassen.

Die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land gehört zu den mehr als zwei Dutzend Kommunen, die Geld bei dem Bremer Institut angelegt hatten. Insgesamt geht es um eine Summe von 500 Millionen