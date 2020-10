Das Thema Kindertagesstätte sorgte in der vergangenen Woche für Aufmerksamkeit über die Grenzen von Klein- und Großbundenbach hinaus. Wenn am Dienstag, 20 Uhr, der Gemeinderat Großbundenbach in der Kindertagesstätte tagt, wird es nur ein Randthema sein.

„Es gibt derzeit nichts zu beschließen. Ich werde den Rat über die aktuelle Entwicklung informieren“, sagte Bürgermeister Dieter Glahn mit Blick auf die Kindertagesstätte. Am vergangenen Dienstag hatte der Rat Kleinbundenbach die Grundsatzentscheidung getroffen, einen eigenen, zweigruppigen Kindergarten zu bauen, nachdem zuvor fast zweieinhalb Jahre über die Erweiterung der gemeinsamen Kindertagesstätte in Großbundenbach diskutiert worden war. Im jüngsten Planentwurf waren die Kosten für Erweiterung des ehemaligen Schulgebäudes auf 1,8 Millionen Euro geschätzt worden. Das war den Kleinbundenbachern zu viel.

Ums Geld geht es auch bei den Beratungen des Doppelhaushaltes 2020/ 2021. Dabei sitzt erstmals Annette Morsch mit am Tisch. Sie rückt für Norbert Kuntz nach, der sein Mandat niedergelegt hat. 2019 hatte sie als Ortsbürgermeisterin kandidiert.