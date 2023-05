Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor einem Jahr hat Angelina Schlick ihr Abitur in Dahn abgelegt. Unter den Bedingungen der Pandemie. Doch mit dem Online-Lernen ging es dann gleich weiter: beim „Corona-Studium“ an der Fachhochschule für Rechtspflege in Schwetzingen.

Schreibtisch, Esstisch, Bett – so sieht der Tagesablauf von Angelina Schlick aus. Die 20-Jährige hat vor genau einem Jahr am Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium in Dahn ihr Abitur abgelegt.