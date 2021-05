Steffen und Kathi Krämer, die bisher das Hauensteiner Drei-Sterne-Superior- Haus „Felsentor“ betrieben, werden die Leitung des Hotel-Restaurants zum 1. Mai abgeben, wie Kathi Krämer am Donnerstag auf Anfrage mitteilte.

Bei unserer Umfrage, wie die Hauensteiner Gastronomiebetriebe die Corona-Krise meistern, informierte Kathi Krämer, dass das Haus vor dem Verkauf stehe. Es liege intensives Interesse von Käufern vor: Sie stammten aus der näheren Region, verfügten über Erfahrung in der Branche und wollten das Traditionshaus auch weiter betreiben. Näheres war am Donnerstag nicht zu erfahren.

In der Tat ist das Felsentor ein Haus mit Tradition: Steffen Krämers Großeltern Elisabeth und Julius Seibel hatten das Lokal 1933 eröffnet. Deren Sohn Xaver führte es bis 1976, als Karlheinz Krämer und seine Gattin Margot, eine Tochter der Gründer, das Hotel-Restaurant übernahmen und Stück für Stück zu einer besonderen Adresse der Hauensteiner Gastronomie ausbauten.

Immer wieder modernisiert und ausgebaut

Zug um Zug war das Haus modernisiert und ausgebaut worden: 1993 war es um funktionale und helle Konferenzräume ergänzt worden war, 2002 erfolgte ein weiterer Anbau, der zusätzlichen Platz im Restaurant und neue Gästezimmer schuf. Ein Wintergarten und eine großzügige Terrasse über einem parkähnlichen Garten sorgen für mediterranes Flair. Das Stammhaus erhielt einen neuen Dachaufbau und mit einer neuen Fassadengestaltung auch ein neues Erscheinungsbild. Insgesamt bietet das Haus 23 Doppelzimmer und vier Einzelzimmer, wobei auch zwei Maisonetten mit je insgesamt 74 Quadratmetern zur Verfügung stehen.

Zuletzt führten Steffen und Kathi Krämer das Haus. Sie hatten 2009 „Krämersladen mit Omas Küche“ angefügt. Steffen Krämer war 2002 nach Studium und mehreren Jahren Berufserfahrung unter anderem im Deidesheimer Hof, im Binshof und in der Fasanerie zurück in den elterlichen Betrieb gekommen. Bis zum Monatsende bietet das Haus übrigens Gerichte zum Abholen an: Die „Abholkarte“ mit dem Angebot findet sich auf der Facebook-Seite des Hauses.