Die Firma Landgrid aus Frankweiler hält an ihren Plänen fest, im Lemberger Industriegebiet eine Niederlassung zu bauen. Landgrid vertreibt Rasengitter für Pferdekoppeln.

Laut Bürgermeister Martin Niebuhr habe Landgrid aus Frankweiler im Kreis Südliche Weinstraße die Pläne und Kalkulationen schon fast fertig gehabt, als wegen Corona und jetzt noch dem Ukrainekrieg alles noch mal auf den Prüfstand musste. „Der Investor ist noch dran und muss noch mal neu kalkulieren“, informierte Niebuhr in der Ratssitzung am Donnerstag. Das Unternehmen will vier je 48 Meter lange Lagerhallen und ein Bürogebäude im Industriegebiet errichten. Das Unternehmen hatte im Januar 2020 angekündigt, noch im laufenden Jahr zu bauen. Seitdem ist auf der schon gerodeten und planierten Fläche nichts mehr passiert.

Die Fläche im Industriegebiet an der K36 gehörte davor der Silicon Wasgau, die im früheren Nato-Bunker bei Ruppertsweiler ein Hochsicherheitsrechenzentrum errichten wollte. Im Lemberger Industriegebiet sollten die Anlagen und Server für den Einbau im Bunker vorbereitet werden. Nach der Insolvenz der Silicon Wasgau hatte der Luxemburger Insolvenzverwalter in Landgrid einen neuen Käufer gefunden. kka