Die Idee zum Bottenbacher Dartturnier ist im Jugendraum entstanden. Schon vor einiger Zeit trainierten die Jugendlichen dort fast täglich Dart. Am Samstag fand nun die erste offizielle Bottenbacher Dart-Meisterschaft statt.

An vier Dartscheiben wurden am Samstagabend Pfeile um die Wette geworfen. Elf Jugendliche und 16 Erwachsene machten beim ersten Bottenbacher Dartturnier im Dorfgemeinschaftshaus mit, gespielt wurde im KO-System. „Die Idee kam aus dem Jugendraum“, erzählt Bürgermeister Klaus Weber. Dort gab es vor einiger Zeit bereits Jugendturniere. Schnell kam dann die Idee auf, die Dart-Wettkämpfe etwas größer aufzuziehen.

Veranstalter des Turniers war der Förderverein Dorfgemeinschaft. Dessen Mitglieder zählten auch die Punkte, die die Dartspieler auf den Scheiben erwarfen. Pascal Jennewein, einer der Verantwortlichen des Jugendraumes, nannte als Auslöser für den Dart-Hype im Dorf die vor wenigen Monaten stattgefundene Dart-Weltmeisterschaft. Dabei schaffte es der Saarländer Gabriel Clemens sogar ins Halbfinale. Dart, so Jennewein, zeichnet sich vor allem durch seinen geselligen und ruhigen Charakter aus. „Es ist nicht wie beim Fußball, wo man immer herumrennt“, kommentiert Jennewein. Entscheidend für ein gutes Spiel sei aber dennoch eine gute Technik. Die setzt sich vor allem aus dem richtigen Stand und einer gezielte Wurftechnik zusammen. „Die perfekte Technik muss aber jeder für sich selbst herausfinden“, ergänzt Jennewein.

Gleich vier Gewinner

Beim Dartturnier gab es gleich vier Gewinner. Sowohl bei den Jugendlichen und den Erwachsenen wurde unterschieden zwischen Bottenbachern und Besuchern von außerhalb. „So haben wir auch immer den Dartmeister hier im Dorf“, kommentiert dies Bürgermeister Weber. Bei den Jugendlichen hat für Bottenbach Moritz Noll gewonnen, den ersten Preis für Auswärtige bekam Finn Stautner aus Rimschweiler. Bei den Erwachsenen wurde erster Dorfmeister Pascal Jennewein, der zweite Platz ging an Jannik Klein und der dritte an Felix Meyer. Der beste auswärtige Gast bei den Erwachsenen ist Maik Dell. Jannik Klein wurde zusätzlich für das beste „High Finish“, also die höchste Punktzahl, von derer mit drei Pfeilwürfen das Spiel beendet wurde, ausgezeichnet. Klein beendete das Spiel mit 157 restlichen Punkten.