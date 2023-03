Der Glasfaser-Ausbau in Reifenberg geht mit großen Schritten voran. Erste Häuser sind bereits mit Leerrohren versehen, derzeit wird am künftigen Hauptverteiler in der Dorfmitte gearbeitet.

Zugegeben: Der Glasfaser-Ausbau im Dorf ist rund vier Wochen später gestartet, als ursprünglich geplant. Grund war neben eines fehlenden Gutachtens das Problem, dass für die vor Ort arbeitenden Mitarbeiter zu wenig Wohnraum zur Verfügung stand. „Die Firma Liteyca ist aber guter Dinge, dass in den nächsten Wochen die Anzahl der vor Ort tätigen Mitarbeiter von acht auf 24 erhöht werden kann“, kündigt Zimmer an.

Wie die gerade erst sanierte Hauptstraße ans Glasfaser-Netz angeschlossen werden könnte, soll laut Zimmer bald vollends geklärt werden. Das Problem ist, dass beim Straßenausbau zwar Leerrohre verlegt wurden, die gehören aber der Firma Inexio. Ebenso war nicht klar, ob die Firma UGG die bestehenden Leitungen nutzen kann. Schlimmstenfalls hätte der Gehweg der neuen Straße gleich wieder geöffnet werden müssen.

Verhandlungen stehen aus

Nun steht fest: Die Bestandsleitungen können zumindest technisch auch von der UGG genutzt werden. „Eine Öffnung im Gehweg vorm Pfarrheim soll nun klären, ob es noch notwendig ist, auf einer kurzen Strecke den Gehweg zu öffnen, oder ob keine Ergänzungen mehr erforderlich sind“, sagt Zimmer. Die Verhandlungen zwischen UGG und Inexio, ob die Leitungen auch benutzt werden dürfen, steht aber noch aus. „Es gilt also weiter: Daumen drücken“, kommentiert Zimmer.