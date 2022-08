Ob der Ausbau des Glasfasernetzes in der gesamten Verbandsgemeinde Dahner Felsenland umgesetzt werden kann, steht noch nicht fest. Bisher haben etwa zwei Drittel der dafür benötigten Haushalte Verträge fürs schnelle Netz und damit für einen kostenlosen Glasfaseranschluss abgeschlossen. Das Unternehmen will noch bis Ende August dafür werben.

Die Breitbandversorgung Deutschland GmbH (BBV), die für ihr Angebot des kostenlosen Glaserfaseranschlusses unter dem Markennamen „toni“ wirbt, verlängert die Vorvermarktung bis zum 31. August. Bis dann haben die Bürger der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland die Möglichkeit, einen Vertrag für einen kostenlosen Haus- und Glasfaseranschluss abzuschließen.

Bisher seien 1872 Verträge bei dem Unternehmen eingegangen, wie BBV-Vertriebsleiter Sascha Bender mitteilte. Damit habe man zirka zwei Drittel der benötigten Verträge innerhalb von vier Wochen erreicht. Das Projekt kommt nur zustande, wenn sich mindestens 35 Prozent aller Haushalte und Betriebe in der gesamten Verbandsgemeinde für einen Vertrag bei der BBV entscheiden, das entspricht etwas mehr als 2700 Verträge. Erst dann rechnet sich aus Sicht des Unternehmens die Verlegung von Glasfaseranschlüssen in allen Orten der Verbandsgemeinde, in denen Verträge geschlossen wurden.

Geringe Nachfrage in einem Ort kann ausgeglichen werden

Aufgrund der hohen Nachfrage in den vergangenen Wochen zeigte sich Sascha Bender optimistisch, dass dieses Ziel bis Ende August noch erreicht werde. Das Infomobil vor dem Dahner Rathaus wird bis zum 31. August stehen bleiben. Außerdem wird bis zum 15. August ein weiteres Infomobil in Fischbach vor der Bäckerei Busch aufgestellt.

Verbandsbürgermeister Michael Zwick sieht in dem Angebot eine einmalige Chance, flächendeckend Glasfaser in die Häuser zu bekommen. Wenn sich in einem kleinen Ort zum Beispiel nur zehn Prozent der Haushalte für einen Glasfaseranschluss entscheiden sollten, kann dies durch eine höhere Interessentenanzahl in einem anderem Ort ausgeglichen werden. Damit fallen kleine Orte nicht durchs Raster. Sascha Bender betonte, dass die Laufzeit des Vertrages einen Monat betrage, anders als bei vielen Verträgen, die zwölf oder 24 Monate andauerten. Falls genügend Verträge zusammenkommen, will das Unternehmen noch in diesem Jahr mit dem Ausbau des Netzes anfangen.