Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hauenstein hat – wie Dahn – Interesse, mit Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz in einem Dorfbüro sogenannte Coworking Spaces einzurichten, also Büroräume, die Menschen zeitlich befristet nutzen können. Der Ortsgemeinderat fasste in seiner Sitzung am Mittwochabend den Grundsatzbeschluss, sich an dem Wettbewerb um eine entsprechende Förderung zu beteiligen.

Der Tagesordnungspunkt, den der Beigeordnete Andreas Wilde (SPD) vorstellte, war kurzfristig auf die Agenda gesetzt worden. Darum geht es: Ein Dorfbüro ist nichts anderes als