Finanzsachbearbeiter Daniel Goedel von der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land hat dem Gemeinderat Kröppen den ersten Nachtragshaushalt 2023 nebst Satzung vorgestellt. Dessen einstimmige Verabschiedung war durch drei zusätzliche Investitionen notwendig geworden.

Aufgrund des desolaten Zustandes des Wirtschaftsweges „Hinter der Ziegelscheuer“ hat der Kröpper Ortsgemeinderat den Grundsatzbeschluss zu dessen Sanierung gefasst. Die Sanierung soll mit einer Asphaltdeckschicht, die speziell für den landwirtschaftlichen Betrieb ausgelegt ist, hergestellt werden. Insgesamt sind 205.000 Euro als Baukosten veranschlagt. Finanziert wird mit Maßnahme mit einer Landesförderung in Höhe von 133.250 Euro und mit Wirtschaftswegebeiträgen in Höhe von 50.165. Der vorhandene Sonderposten Wirtschaftswege von 18.000 Euro wird ebenfalls zur Finanzierung verwendet. Dadurch verbleibt der Gemeinde ein Eigenanteil von 3590 Euro.

Angeschafft werden soll auch ein Anhänger für den Pritschenwagen, auf dem das vorhandene Wasserfass transportiert werden soll. Damit soll in den Sommermonaten das Gießen der Grünanlagen erleichtert werden. Dafür ist ein Betrag von 2500 Euro vorgesehen. Ebenso trägt sich die Gemeinde mit der Absicht, eine Grillhütte zu errichten. Auf den Standort hat man sich noch nicht festgelegt. Hierzu sind Baukosten von 10.000 Euro veranschlagt. Fördermittel erhofft man sich im Rahmen von Leader Pfälzerwald plus in Höhe von 4120 Euro. Demnach beträgt der Darlehensbedarf 5880 Euro. Der Rat hat den Bau der Grillhütte sowie den Nachtragshaushalt einstimmig abgesegnet. Durch die drei zusätzlichen Beträge erhöht sich der Darlehensbedarf um 11.970 Euro und beträgt nun insgesamt 711.970 Euro im laufenden Jahr. Auch hat Goedel die Auswirkungen des neuen rheinland-pfälzischen Finanzausgleichsgesetzes berücksichtigt. Der im Ergebnishaushalt geplante Fehlbetrag verbessert sich durch den Nachtragshaushaltsplan um 75.945 Euro auf einen Fehlbetrag von noch 106.005 Euro.