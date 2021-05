Ein betrunkener Mitte-20-Jähriger verursachte am frühen Donnerstagmorgen in Hornbach einen Unfall mit fast 10.000 Euro Schaden.

Der Mann fuhr laut Polizei gegen 5.15 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Bitscher Straße und kam auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem geparkten Auto zusammenstieß. Nach dem Anstoß wurde sein Wagen quer über die Fahrbahn gegen eine Hauswand geschleudert, von wo aus er noch gegen eine Straßenlaterne fuhr. Der Fahrer wurde leicht verletzt in die Klinik gebracht. Weil ein Atemalkoholtest 1,07 Promille zeigte, wurden ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Den Mann erwartet außerdem ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Trunkenheit. Das teilte die Polizei mit. Sie listet folgende Schäden auf: am Wagen des Verursachers und an dem geparkten Auto jeweils 3000 Euro, an der Hauswand 2000 Euro, an der Straßenlampe 500 Euro.