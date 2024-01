Manchmal hat es etwas Gutes, dass Bauprojekte in Deutschland länger dauern: Weil die Kindergartensanierung in Herschberg viel Vorbereitungszeit braucht, ist der Kindergarten noch nicht in die Herschberger Bürgerhalle umgezogen. „Fasnacht dahoam“ konnten so die Herschberger Narren feiern. Zahlreich waren das närrische Volk und die Gäste wieder ins Karnevalsmekka auf der Sickingerhöhe gepilgert. Das ein oder andere Tonproblem tat der guten Laune keinen Abbruch. Etliche Tempo-Raketen wurden gezündet.

Mitwirkende

Minigarde, Mariechen-Duo, Udo Wagner, Grashüpfer, Tanzmäuse, Juniorengarde, Klaus Bohl, Mariechen-Trio, Funkengarde (alle KV Herschberg), Heike Förch, Frank Jacobi (beide KV Zweibrücken), Männerballett, Hofkater, Grün-weiße Funken (alle KV Ramstein), Humba-Buwe (Stadtgarde Kaiserslautern), Musik: Florian und Sascha.