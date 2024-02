Eltern, die ihre Kinder in die Nachmittagsbetreuung der Grundschule Wilgartswiesen schicken, können aufatmen. Die befürchtete drastische Erhöhung der Elternbeiträge wird es wohl nicht geben. Ein kleines Fragezeichen gibt es aber noch.

Derzeit zahlen die Eltern für die Nachmittagsbetreuung ihrer Kinder an der Grundschule Wilgartswiesen bei bis zu zwei Betreuungstagen 35 Euro je Monat, bei bis zu vier Betreuungstagen 70 Euro je Monat. Zuletzt musste die Verbandsgemeinde Hauenstein einen Anteil von 20.300 Euro an den Personalkosten und Aufwendungen für die Nachmittagsbetreuung tragen, weil die Kosten durch eine Anpassung der Stundenzahl und die Lohnerhöhungen gestiegen waren. Da der Verbandsgemeinderat 2015 beschlossen hatte, dass die Kosten nur bis zu einem Betrag von 7500 Euro übernommen werden, stand eine Erhöhung des Elternbeitrags im Raum. Wenn der Kostendeckel eingehalten werden soll, müssten die Elternbeiträge verdoppelt werden; auf 71 und 142 Euro je Monat.

So weit soll es nicht kommen. Der Schulträgerausschuss der Verbandsgemeinde sprach sich am Dienstag vor einigen im Saal zuhörenden Eltern und Kindern mehrheitlich für eine moderate Erhöhung der Beiträge und die Einführung eines Staffelbeitrags für Geschwisterkinder ab dem kommenden Schuljahr 2024/25 aus. Beschließen muss dies der Verbandsgemeinderat am 27. Februar.

Beitragsstaffelung für Geschwister

Bis zur Ratssitzung sollen die Betreuungskosten für das Jahr 2023 und eine Kalkulation für das kommende Schuljahr 2024/25 vorliegen. Andreas Wilde (SPD), der sich enthielt, sagte, dass die SPD nicht über die 20.000 oder 30.000 Euro herumfeilschen wolle, aber die Zahlen für 2023 kennen möchte. Auch Michael Zimmermann (CDU) forderte die Zahlen von 2023. Er erinnerte daran, dass alle Ortsgemeinden über die Schulumlage auch an den Betreuungskosten in Wilgartswiesen beteiligt seien. „Hauenstein trägt einen Anteil von 60 Prozent“, sagte er mit Blick auf den Umlageschlüssel und regte eine Sonderumlage an, die sich Wilgartswiesen und Spirkelbach – aus diesen beiden Orten stammen die Schüler der Wilgartswiesener Einrichtung – teilen.

Wilgartswiesens Ortsbürgermeister Manfred Schoch sprach sich für eine moderate Erhöhung aus. Mit Blick auf die Grundschule Hauenstein, die als Ganztagsschule ein kostenloses Betreuungsangebot biete, sollten Eltern von Kinder der Wilgartswiesener Grundschule nicht weiter benachteiligt werden. Bürgermeister Patrick Weißler appellierte: „Wir sind eine Solidargemeinschaft und sollten das auch nach außen leben.“ Der Schulträgerausschuss folgte einem Vorschlag von Manfred Seibel (Grüne), die Beiträge von 35 auf 38 und von 70 auf 76 Euro anzuheben. Der Beitrag soll sich beim zweiten Kind um zehn, beim dritten um 20 Euro reduzieren.