Wenn der Freizeitclub Lambsbachtal seine Prunksitzungen veranstaltet, will er mit dem Vergnügungspegel hoch hinaus. Um sein Publikum diesmal mitzureißen, reist er mit der gesamten Besatzung im Dorfgemeinschaftshaus ins All. Da begegnet Irchend e Danzgrupp Außerirdischen aus dem Weltraum, in tollen Kostümen und mit spektakulären Einlagen. Natürlich bleiben auch diesmal Nackenschläge in Richtung Lambsborn West nicht aus. Trotzdem sitzen immer wieder zahlreiche fröhliche Bechhofer Narren im Publikum. „Was ihr auf die Beine stellt, das ist der Wahnsinn, da kann sich manch großer Kölner Verein eine Scheibe abschneiden“, lobte der Exil-Kölner Lars Krüger die Arbeit, die der Freizeitclub in seine Sitzungen steckt. Krüger hielt erstmals in seiner neuen Heimat eine mitreißende Büttenrede und wurde mithilfe des Kuckuckstests – auf einem Bein stehend, dreimal Kuckuck rufend und dazu einen Schnaps trinkend – eingebürgert. Weshalb er jetzt ein Lambsborner ist? Wegen eines Lamsborner Mädels natürlich, die ja hin und wieder auch mal ein Männchen aus Lambsborn-West angeln, wie eine Legende es besagt. Auch Krüger ahnte früh, dass sein Engagement hier länger dauern könnte. Als er mal abends zurück nach Lambsborn kehrte, sei ihm eine Freundin seiner Gattin, Constance Brunner, begegnet und habe ein Metermaß gezückt. „Da wusste ich, ich komme aus der Nummer hier nicht mehr lebend raus“, quittierte er das Handeln der Bestattungsunternehmerin. Wer wissen will, was während der Prunksitzung noch passiert, kann versuchen, noch eine Eintrittskarte für die zweite Ausgabe am kommenden Samstag zu erwerben.

Die Mitwirkenden

Elferrat: Sitzungspräsident Peter Bleyer, Vizepräsident Pascal Agne, Vizepräsidentin Julia Desloch (eine Sitzung), Kirsten Kühner (eine Sitzung), Alea Bleyer, Isabelle Mannschatz, Jasmin Frey, Hannah Agne, Sophie Zimmermann, Leonie Hindenberger, Selina Uhl, Sophia Schiesser

Herrentanzgruppe: Oliver Scheffe, Oliver Michel, William Gortner, Adrian Michalla, Kai Seib, Sebastian Baus, Eric Neumann, Florian Kobel

Irchend e Danzgrupp: Caroline Agne, Theresa Neumann, Sophie Fernandez, Kristin Rothhaar, Lilly Vollmar, Paula Knapp, Caroline Siebing, Felipe Fernandez, Luis Burgard

Herolde: Felix Burgard, Jannik Moll

Protokoller mit Gesang: Hubert Jung

Heinz Becker + Stimmungslied: Dominik Hinz

Exil Kölner: Lars Krüger

Puppenspiel: Franziska Baus, Sophie Fernandez

Prinzenpaar: Caroline Agne, Pascal Agne

Guggugs Jumpers: Nadine Schwarz, Mira Schwarz, Jasmin Leger, Sophie Zimmermann

Bläh Boys: Thomas Bleyer, Günter Agne, Hubert Jung, Lothar Agne, Manfred Wagner

Spassvöchler-Gesang: Manfred Wagner, Martin Lenz, Jürgen Zimmermann; Günter Agne, Lothar Agne, Dominik Hinz, Reiner Bittes, Hubert Jung, Uwe Siebing, Bernd Knapp, Helge Müller, Karl Gortner; Willi Rutz, Gerhard Klarl

Hitparade aus dem Universum: Juli Desloch, Leonie Hindenberger, Theresa Neumann, Hubert Jung, Felipe Fernandez