Diesmal kam nicht die Polizei vorbei, obwohl das Freibad in Contwig seit Tagen offiziell geschlossen ist und am Samstag nicht nur Stimmen, sondern sogar Musik vom Freibadgelände drangen. Es gab etwas zu feiern.

Die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land hatte 340 Feuerwehrleute und deren Familien sowie die Helfer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Contwig zum zweiten Ehrenamtsfest eingeladen, als Dank für deren Engagement. Dies war auch im vergangenen Jahr bereits so, damals kam am Festabend dreimal die Polizei vorbei, unter anderem wegen Lärmbeschwerden.

Auch in diesem Jahr gab es Live-Musik von The Red Couch, und weder Sänger Pepe Pirmann noch Gitarrist Markus Wille bemühten sich darum, besonders leise zu sein. Neben Musik gab es eine Hüpfburg für die Kinder, Schwenker und Bratwürste sowie Freigetränke für die Helfer. Die waren allerdings nicht besonders zahlreich gekommen. Statt 340 Ehrenamtliche mit Angehörigen waren weniger als 100 Menschen gekommen. Die jedoch hatten Spaß und freuten sich über die Anerkennung ihrer ehrenamtlichen Arbeit, die Verbandsbürgermeister Björn Bernhard noch einmal ausdrücklich in Worte kleidete.