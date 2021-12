Seit Anfang des Jahres haben sich rund 10.000 Bürger in der Corona-Teststation in Hauenstein testen lassen. Ermöglicht hat das der Einsatz eines ehrenamtlichen Teams. Dafür gab es jetzt ein Dankeschön.

Rund 10.000 Personen, so Michael Zimmermann, Hauensteiner Ortsbürgermeister und Vizepräsident des DRK-Kreisverbandes Südwestpfalz, haben seit Anfang des Jahres in der Corona-Teststation im Bürgerhaus einen Schnelltest durchführen lassen. Die Teststation wird ausschließlich von ehrenamtlichen Helfern des DRK-Ortsverbandes Hauenstein betrieben. Das große Engagement der Helferinnen und des Helfers würdigte nun Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit einer Urkunde, die Michael Zimmermann und der Vorsitzende des DRK-Ortsverbandes, Bernhard Rödig, zusammen mit einem Präsent des Ortsverbandes übergaben.

Nachfrage ist weiterhin groß

Zu dem Team der Teststation, das von Maria Zimmermann geleitet wird, zählen Tanja Korn, Nicole Engel, Sabine Strubel, Marie Zimmermann, Birgit Becker und Günter Schneider. Ihnen bestätigt die Urkunde aus Mainz, dass sie mit ihrem Einsatz eine wichtige Aufgabe zur Unterstützung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes übernommen hätten und damit dazu beigetragen hätten, die „Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen“. Dreyer lobt ihr „herausragendes Engagement“, das „einmal mehr zeigt, wie ausgeprägt gelebte Solidarität in Rheinland-Pfalz ist“.

Das Angebot der Teststation trifft, so Zimmermann, nach wie vor auf „sehr große Nachfrage“, weil mit der 3G-Regel am Arbeitsplatz und der 2G-plus-Regel in vielen Bereichen erhöhter Bedarf bestehe. Für Berufstätige, die auf den Test angewiesen sind, öffnet die Teststation an Werktagen bereits von 7.30 bis 8.30 Uhr. Ansonsten wird während der Woche von 18.15 bis 19.45 Uhr, samstags von 9 bis 12 Uhr, sonntags von 11 bis 13 Uhr getestet. An Heiligabend steht das Team von 7.30 bis 8.30 Uhr parat, an den Weihnachtsfeiertagen von 10 bis 12 Uhr. An Neujahr bleibt geschlossen. Eine Anmeldung ist notwendig unter www.drk-corona.de.