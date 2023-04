Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gehaltvoll und abwechslungsreich, überraschend und spannend müssen die Veranstaltungen von Brigitte Schäfer sein. Seit über zehn Jahren wirkt die Rodalberin bei Gästeführungen mit, am liebsten im Duo wie ehedem mit Idel Matheis bei den Nachtwächter-Rundgängen in Rodalben. In Lemberg geht sie derzeit mit einem Professor für Tritschologie auf Tour.

Das Wissen für ihr Hobby eignete sich Schäfer, von Beruf Zahntechnikerin, von 2006 bis 2009 in einem 180-stündigen Kurs der Kreisvolkshochschule Südwestpfalz