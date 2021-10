Aufführungen wird es beim Busenberger Häwwich-Theater in diesem Jahr noch nicht geben. Mit zwei Faschingsveranstaltungen im Februar plant der Verein allerdings schon.

Der Verein werde weiterhin von Corona ausgebremst, stellt der Vorsitzende Markus Buttell fest. Auch 2021 werde es noch keine Aufführungen geben. Doch die Rückkehr auf die Bühne wird vorbereitet. Terminiert sind bereits die Faschingsveranstaltungen am 5. und 12. Februar 2022, wobei sich der Vorsitzende solche großen Veranstaltungen derzeit noch nicht richtig vorstellen kann. Aber das Laientheater drängt darauf, zur Normalität zurückzukehren. „Unsere Tanzgruppen üben bereits. Hoffen wir, dass es geht“, so Buttell. „Wenn möglich, wollen wir auf jeden Fall wieder zwei Theaterstücke aufführen.“ Die Weihnachtsfeier am 4. Dezember solle jedoch stattfinden, beim „Theater Budl“ ist das noch unklar.

Kein Mitgliederschwund infolge der Pandemie

Auf die Mitgliederzahl hat sich die Pandemie nicht ausgewirkt. Einen Mitgliederschwund gebe es nicht, stellte der Vorsitzende fest. Der Verein hat derzeit 212 Mitglieder. Fast 20 Prozent davon seien Kinder und Jugendliche bis zwölf Jahre, was Buttell auf die gute Jugendarbeit des Vereins zurückführt. Weiter verfüge der Verein über sechs Tanzgruppen.

Neuwahlen

Vorsitzender bleibt Markus Buttell, Stellvertreterin ist Gertrud Peter, Kassenwartin Marina Keller, Schriftführerin Karin Buttell, Jugendwartin Charlotte Frank, Tanztrainerbeauftragte Michèlle Keller-Buttell, Eventmanager Manuela Bollinger und Dennis Buttell, Kostüme betreuen Judith Hagenmüller und Melanie Peter, Beisitzer sind Ralph Keller, Christian Nitsche, Sebastian Zwick, Kassenprüfer Brigitta Geiger-Spieß und Markus Eitzenberger, Vanessa Kott ist Jugendvertreterin.