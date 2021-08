Die ersten Kraniche als Vorboten der Winterzeit sind schon ungewöhnlich früh über die Sickinger Höhe hinweggezogen. Weit über 1000 der laut trompetenden Vögel haben am Freitag das Schwarzbachtal und Bliestal überflogen.

Über 100 000 der in Nordeuropa besonders beliebten Glücksvögel halten sich bereits an ihren bevorzugten Rastplätzen vor der Ostseeküste auf, berichten die „Himmelsgucker“ vom Kranichzentrum des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) in Groß Mohrdorf bei Stralsund. Eigentlich verlassen die Kraniche von Ende Oktober bis Anfang Dezember ihre Brutgebiete im hohen Norden. Doch schon in der ersten Oktoberwoche haben Jürgen Kau und Ute Hack aus Battweiler eine kleine Kette in der typischen V-Formation über ihrem Ort gesehen. Es wären nur rund 30 Vögel gewesen, die mit lautem Getöse in Richtung Flughafen Zweibrücken weitergezogen sind.

Ungewöhnlicher Geräuschpegel

Deutlich mehr los war am vergangenen Freitag. Da konnten Patrick Burgard aus Contwig und Werner Keller aus Dellfeld den Überflug der Kraniche gar nicht verpassen. Der ungewöhnliche Geräuschpegel hat die Aufmerksamkeit der Vogelbeobachter erweckt. Am dunkelgrauem Himmel war die typische Keilformation, das Flugbild der Zahl eins, unter der Wolkendecke noch zu erkennen. Die größte Wirkung hätten jedoch die kräftigen Trompetentöne der Zugvögel. Übers Schwarzbachtal hinweg ist der Vogel-Musikzug in Richtung Frankreich geflogen. Aus ihren Sommerquartieren und den Sammelplätzen um Rügen, der Seenplatte Mecklenburg-Vorpommerns, dem Havelland und Brandenburg sind die Schreitvögel mit einer Flügelspannweite bis zu 2,20 Metern aufgebrochenen. Dort gibt es riesige Sammelplätze. Mit 1,20 Metern Höhe sind die Kraniche größer als unsere Weißstörche.

Spektakel an der Kirkeler Burg

Ebenfalls am späten Nachmittag hat eine Wandergruppe bei der Kirkeler Burg das Naturschauspiel erlebt. Fast wie Radiolärm vom Himmel hätten die typischen Rufe der Kraniche geklungen. Zuerst waren es kleinere Ketten, die an der Burg und am Waldhang, aus Käshofen und Zweibrücken kommend, vorbeigezogen sind. Es ist kaum möglich, die Anzahl der Vögel in einer Formation zu zählen. Bei idealem Wetter können sie eine Fluggeschwindigkeit von 80 Kilometern erreichen. Der Flug in Keilformation ermöglicht es den Vögeln, Kräfte auf ihrem anstrengenden Flug zu sparen. Es ist ein Fliegen im Windschatten ähnlich wie es bei den Radfahrern, wenn sie einen Zug aufbauen, wo der jeweils an der Spitze fahrende Fahrer immer wieder abgelöst wird, sodass ein ausgeruhter Mitfahrer die Arbeit im Wind erledigt. Auch bei den Kranichen sind die kräftigen und erfahrenen Tiere an der Spitze und lösen sich in Zeitabständen ab.

Auch ungeordnete Formationen

Schließlich waren um die Burg im Bliestal mehrere eher ungeordnete Formationen am Himmel. Die Auswertung des Handyfotos auf dem Computer hat mehr als 280 Vögel ergeben. Die fliegenden Ketten konnten jedoch nicht komplett im Foto erfasst werden, sodass man von mindestens 400 Kranichen ausgehen kann. Es sind somit vermutlich mehr als 1000 Vögel innerhalb von etwa 30 Minuten vom Bliestal nach Frankreich gezogen.

Ziel: Ein See in der Champagne

Von der Pfalz und dem Saarland führt der Zug der großen Schreitvögel nach Frankreich. Zielort für mehrere Zehntausende der Kraniche ist der Lac du Der-Chantecoq, der Marne-Stausee. Er ist mit 4800 Hektar Wasserfläche, der größte Stausee Europas zwischen Reims und Nancy in der Champagne. Dort sind jetzt bereits 53 000 Kraniche eingetroffen, was für viele schon das Winterquartier bedeutet. Ein weiteres Reiseziel ist Spanien und Portugal zur Überwinterung.

Seit vielen Jahren unternehmen jedes Jahr im Oktober Mitglieder des Nabu aus dem Zweibrücker-Land eine Exkursion zu diesem Stausee in Frankreich, um das einmalige Naturerlebnis beim Zusammentreffen der ungewöhnlichen Vögel zu beobachten. Hans Göppel, der schon öfter an dieser Tour teilgenommen hat, findet es ein überwältigendes Naturschauspiel, was die Kraniche den Beobachtern bieten. Besonders auffallend ist bei den Vögeln ihr Federbusch auf dem roten Scheitel am Kopf und ihre Tanzvorführungen.

Bedrohte Vogelart

In Deutschland sollen 9000 Paare dieser seit vielen Jahren stark bedrohten Vögel brüten. Sorgen bereitet der Klimawandel, da die Hitze die sumpfigen Brutgebiete der Kraniche selbst in den Nordländern viel zu früh zur Sommerzeit austrocknet. Darum hätten rund 80 Prozent der Paare in Lettland keinen Nachwuchs groß gezogen, da das Brutgebiet vor Fressfeinden zu unsicher war und es an geeigneter und ausreichender Nahrung mangelte.