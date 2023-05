Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf Grund der stark gesunkener Holzmarktpreise beschloss der Busenberger Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag im Gemeindewald in diesem Jahr nur noch das Nötigste zu machen.

Revierleiterin Susanne Rolland vom Forstamt Wasgau berichtete über das Forstjahr 2020. Durch den Sturm Sabine seien 450 Festmeter Holz in Mitleidenschaft gezogen worden. 400 Festmeter Fichte waren vom Borkenkäfer